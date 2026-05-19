Estrela da Calheta homenageado pela autarquia

A Câmara Municipal da Calheta recebeu e homenageou, hoje, nos Paços do Concelho, o Estrela da Calheta FC, pela conquista do título de campeão regional da Divisão de Honra 2025/2026.

A cerimónia contou com a presença de jogadores, equipa técnica e direcção, num momento de celebração e reconhecimento pelo percurso realizado ao longo da época.

Emanuel Barbosa, capitão da equipa, destacou o empenho de todos os jogadores e afirmou que o objectivo, desde o início da temporada, era conquistar o campeonato. “É um privilégio estar aqui na Câmara para sermos homenageados e esperamos poder voltar mais vezes”, afirmou.

O treinador Carlos Mendonça sublinhou a união do grupo, considerando que o espírito colectivo foi determinante para a conquista alcançada, destacando ainda o compromisso dos atletas que, mesmo vivendo fora do concelho, “vieram dignificar esta terra”.

Já o presidente do Clube, Francisco Fernandes, agradeceu o apoio da Câmara Municipal, considerando-o “imprescindível” para o crescimento do Estrela da Calheta. O dirigente assumiu ainda a ambição do clube em subir de patamar, salientando, contudo, que esse percurso deverá ser feito com responsabilidade, serenidade e segurança financeira.

Na ocasião, a presidente da Câmara, Doroteia Leça, felicitou toda a equipa pela conquista alcançada e afirmou que este é, acima de tudo, “tempo de festejar”. Relativamente ao futuro do clube, garantiu que a Autarquia continuará disponível para apoiar o Estrela da Calheta, defendendo que os próximos passos devem ser dados com responsabilidade e de forma sustentada, evitando decisões que possam criar dificuldades futuras.

A autarca recordou ainda o jogo decisivo frente ao Nacional B, considerando que a reviravolta alcançada pela equipa demonstrou a importância de nunca perder a esperança e a confiança.

Doroteia Leça enalteceu, de resto, o contributo do Estrela da Calheta para a promoção do desporto no concelho e felicitou todos os que fizeram parte desta conquista histórica para a Calheta.