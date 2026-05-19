Caniçal acolhe campeonato nacional de ginástica aeróbica com cerca de 200 participantes

O Campeonato Nacional da 1.ª Divisão – Elites, o I Encontro Aerokids e o 3.º Momento de Apuramento para o Campeonato do Mundo Youth, Júnior e Sénior vão ter lugar, este sábado, no Pavilhão Gimnodesportivo da Caniçal.

Por integrar também o processo de apuramento para o Campeonato do Mundo, este evento irá reunir no Caniçal os atletas de elite da disciplina, que procurarão garantir a sua presença numa das competições internacionais mais relevantes da modalidade.



Estão inscritos 11 clubes oriundos de Portugal Continental, 1 clube dos Açores e 2 clubes da Madeira, totalizando cerca de 200 atletas, treinadores e dirigentes.

"Este será um dia de elevado nível competitivo, promoção desportiva e valorização da Ginástica Aeróbica na Região Autónoma da Madeira, proporcionando ao público a oportunidade de acompanhar de perto o talento, a dedicação e o trabalho desenvolvido pelos atletas, treinadores, clubes, juízes e entidades envolvidas", refere nota à imprensa.

Local: Pavilhão Gimnodesportivo do Caniçal

Data: 30 de maio

Horário: das 10h00 às 13h30 e das 15h00 às 19h00

Organização: Federação de Ginástica de Portugal e Associação de Ginástica da Madeira