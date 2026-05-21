Calheta investe 26 mil euros em campanha de distribuição de raticida

A Câmara Municipal da Calheta está a promover uma campanha de distribuição de raticida aos agricultores do município, uma iniciativa inserida na política local de apoio ao sector agrícola e de combate às pragas que afectam as explorações agrícolas do concelho.

A campanha representa um investimento municipal de cerca de 26 mil euros, permitindo a aquisição e distribuição de 10 toneladas de raticida pelas várias freguesias.

Hoje, a entrega decorreu na zona do Lombo do Doutor, freguesia da Calheta, contando com a presença de membros do Executivo Municipal, num momento de proximidade com os agricultores locais.

A autarquia destaca a importância desta iniciativa no controlo e mitigação das pragas, contribuindo para a protecção das produções agrícolas e para a redução de prejuízos nas explorações dos agricultores.

Depois de já ter passado pelo Arco da Calheta e pela freguesia da Calheta, a campanha prossegue amanhã, dia 22 de Maio, no Centro Cívico do Estreito da Calheta, entre as 9h30 e as 12h00. Na próxima semana, a distribuição chegará às restantes freguesias do concelho, nomeadamente aos Prazeres, no dia 25 de Maio, entre as 9h30 e as 12h00, no Campo Municipal dos Prazeres; à Fajã da Ovelha, no dia 26 de Maio, entre as 9h30 e as 12h00, na Raposeira – antiga escola, e entre as 14h00 e as 16h00, na Lombada – antiga escola; à Ponta do Pargo, no dia 27 de Maio, entre as 9h30 e as 12h00, na antiga escola do Salão; ao Paul do Mar, no dia 28 de Maio, entre as 9h30 e as 12h00, na antiga escola do Paul do Mar; e ao Jardim do Mar, também no dia 28 de Maio, entre as 14h00 e as 16h00, na antiga escola do Jardim do Mar.