Rali da Calheta regressa em Julho com nove classificativas

O XXII Rali da Calheta realiza-se nos dias 3 e 4 de Julho, integrando o Campeonato de Ralis Coral da Madeira, assim como os campeonatos 2RM/Janica Clemente, Junior, Master e Equipas.

Organizada pelo Club Sports da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal da Calheta, a prova contará com um percurso total de 254,11 quilómetros, dos quais 86,98 serão disputados ao cronómetro, distribuídos por nove Provas Especiais de Classificação (PEC).

A competição arranca na sexta-feira, 3 de Julho, com a tradicional Super Especial Vila da Calheta Coral, disputada em dupla passagem noturna junto à vila da Calheta.

No sábado, os pilotos enfrentam as classificativas dos Prazeres, da Santa, da Ponta do Pargo e da Fonte do Bispo, todas percorridas duas vezes. O centro operacional da prova ficará instalado nos Prazeres, acolhendo o parque de assistência, os reagrupamentos e o parque de partida.

O pódio final e a cerimónia de entrega de prémios estão agendados para as 19h15 de sábado, na Marina da Calheta.

Com nove classificativas em pisos de asfalto e um traçado desenhado para proporcionar competitividade e espectáculo, o Rali da Calheta pretende posicionar-se como um dos pontos altos do calendário automobilístico regional