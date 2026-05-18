Calheta consagra campeõs regionais de Aquatlo

A Promenade da Calheta, serviu de palco, no passado sábado para a etapa única do Campeonato Regional de Equipas de Estafetas de Aquatlo 2026.

Em mais uma grande festa da modalidade em termos regionais a formação do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, constituída por Maria Luís, Inês Sousa e Filipa Freitas festejou o título em femininos enquanto no sector masculino a vitória sorriu ao Ludens Machico/Hospital Particular da Madeira, que contou com Pedro Martins, Duarte Martins e Francisco Luís.

Já o trio composto por Isabel Silva, Laura Freitas e Mafalda Viveiros, levam o AD Galomar a conquistar a medalha de prata, enquanto Martim Andrade, Nayan Duarte e Martim Nóbrega, repetiram o feito em termos masculinos para o Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor.

Apesar de a equipa formada por Luana Nunes, Décia Azevedo e Iolanda Henriques, do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, ter terminado a prova no terceiro lugar, o regulamento do Campeonato Regional de Equipas de Estafetas permite apenas uma equipa de cada clube no pódio. Assim, a medalha de bronze acabou por ser atribuído a Rubina Lara, Isabel Luz e Catarina Luís, do Ludens Machico/Hospital Particular da Madeira. No sector masculino, o terceiro lugar foi conquistado por Mario Sutton, Alcídio Ferro e Hugo Pita, do Clube Naval de São Vicente.

A equipa mista do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET, constituída por Fernando Teixeira, Carolina Boulhosa e Paulo Margarido, marcou presença nesta prova, que apesar de ser permitida a sua participação, não pontuam para os Campeonatos Regionais de Equipas de Estafetas.

Quanto à competição nos escalões jovens, houve lugar provas individuais, e no que toca aos iniciados, venceram a Inês Domingos e André Nóbrega, ambos do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor. Em segundo e terceiros lugares da prova ficaram Teresa Fernandes (Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET) e Iara Nunes (Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor).

No escalão de infantis, os mais rápidos a cortar a meta foram os triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, Ema Aguiar e Renato Oliveira. Os segundos e terceiros lugares foram, igualmente, ocupados por triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, o Miguel Domingos e o Martim Neves.

Em benjamins, marcado pela participação de apenas triatletas masculinos, venceu a prova o Guilherme Lúcio, do Clube Naval de São Vicente, seguindo-se dos triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, Guilherme Gouveia em segundo lugar e João Gouveia em terceiro lugar.

Os resultados individuais dos jovens triatletas pontuaram para o campeonato regional de clubes jovens, somando aos pontos já conquistados e aguardando para as provas futuras. Nesta prova em particular, venceram os triatletas jovens masculinos e femininos do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.