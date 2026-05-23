Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Justiça exige devolução imediata dos benefícios fiscais. Novo acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia afasta mecanismos do direito português que permitiam atrasar a recuperação das ajudas ilegais da Zona Franca da Madeira e vai influenciar dezenas de processos pendentes. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 13.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Dentistas lançam alerta para actos médicos feitos por esteticistas. Presidente do Conselho Regional da Ordem revela que há mais casos de centros estéticos na Região a realizar procedimentos de forma ilegal. Defende a criação de regras e maior fiscalização.

Insular multada por falha na reserva de trigo. Secretaria da Economia detectou um défice significativo nas quantidades mínimas de trigo mole que a empresa está obrigada a manter em stock ao abrigo do contrato com o Governo Regional.

Fique também a saber que Assembleia aposta em BD para chegar aos jovens.

E, por fim, Direito de Resposta de Sofia Carolina Silva.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.