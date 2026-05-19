Desporto Escolar mobiliza mais de 8 mil participantes

A cerimónia de abertura e as actividades da Festa do Desporto Escolar 2026 mobilizam um total de 8.021 participantes, entre alunos, instituições e figurantes, na Região.

O director de Serviços do Desporto Escolar, Elmano Santos, destacou hoje a dimensão e o caracter inclusivo da iniciativa, que envolve mais de oito mil participantes em diferentes momentos do programa.

A componente desportiva reúne 5.940 alunos ao longo de seis dias, provenientes de 113 escolas e instituições, número que inclui também entidades sociais e socioculturais.

A cerimónia de abertura integra 2.081 figurantes de 80 instituições, incluindo 989 alunos do primeiro ciclo, 525 do segundo e terceiro ciclos e 50 alunos com necessidades educativas específicas.

Elmano Santos sublinhou o carácter inclusivo do projecto, afirmando que “promover o desporto escolar para todos significa adoptar uma visão inclusiva que não deixa ninguém para trás”.

O responsável destacou ainda que o evento resulta de um trabalho contínuo ao longo do ano lectivo, referindo que “isto é o culminar de um ano de intensa actividade, com competições, núcleos e projectos nas escolas”.

Sobre o papel do desporto escolar, acrescentou que “é muito mais do que competição; é formação, socialização e crescimento pessoal”.

O programa integra 14 modalidades principais e mais de 20 possibilidades de prática desportiva, envolvendo escolas públicas, privadas e instituições sociais e socioculturais.

A edição deste ano reforça a Festa do Desporto Escolar como um dos maiores eventos educativos da Região, com forte mobilização da comunidade escolar.