Funchal celebra Dia da Família com mais de 70 participantes na Ponta Gorda

A Câmara Municipal do Funchal assinalou o Dia da Família com uma iniciativa realizada esta terça-feira, no Complexo Balnear da Ponta Gorda, em parceria com a Frente MarFunchal. O evento reuniu mais de 70 pessoas, entre utentes dos Centros Comunitários e moradores dos conjuntos habitacionais municipais, e incluiu dinâmicas sobre a família, uma aula de dança e um 'showcooking'.

A vereadora do Social e da Habitação, Helena Leal, destacou o papel da UCAD na sensibilização dos presentes, defendendo que "com mais conhecimento conseguimos proteger-nos melhor e viver com mais saúde e qualidade de vida".

A autarca elogiou ainda o "espírito de união e partilha" vivido durante a iniciativa e deixou uma mensagem sobre o sentido de família: "Hoje estamos aqui todos juntos como uma grande família. A família é um espaço privilegiado, construída não só pelos laços de sangue, mas também pelas pessoas que escolhemos para fazer parte da nossa vida."