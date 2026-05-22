30 participantes nos Craft Labs sustentáveis inspirados na Festa da Flor

Dois Sustainable Craft Labs internacionais acabam de terminar na Madeira, reunindo mais de 30 participantes de 7 países europeus. Ambos inspiraram-se na Festa da Flor e, por isso, tiveram como materiais flores frescas, ervas aromáticas, pigmentos naturais, areia vulcânica e conversas sobre sustentabilidade.

Estes workshops aconteceram no âmbito do projecto europeu CraftWork4All, co-financiado pelo programa Creative Europe, no qual Portugal se junta a outros 11 parceiros europeus para desenvolver novas abordagens ligadas ao craft contemporâneo, sustentabilidade e criatividade.

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Durante a Festa da Flor, o fashion designer e crafter britânico Nathan Slate escolheu trabalhar com a técnica de botanical dyeing e pigmentos naturais produzidos exclusivamente a partir de flores e plantas recolhidas na Madeira. De forma consciente, o artista evitou utilizar flores importadas da Holanda, preferindo trabalhar com materiais encontrados localmente no norte da ilha.

“Queríamos mostrar que sustentabilidade também significa valorizar aquilo que já existe à nossa volta — as plantas locais, os ritmos da natureza e os materiais que fazem parte da paisagem da Madeira”, explicam os organizadores.

Durante o workshop, os participantes tiveram oportunidade de criar tote bags artísticas utilizando flores frescas, ervas e técnicas naturais de impressão botânica. Parte das peças produzidas permanecerá no ARTHubMadeira para futuras exposições e road shows ligados ao projecto. Os resultados destes workshops servirão de base para futuras instalações artísticas e road shows previstos para 2027 na Madeira.

Segundo Svetlana Azernikova, directora artística do ARTHubMadeira e representante da ARTE.M — Associação Artística e Cultural na Madeira, um dos principais objectivos do projecto até 2028 passa precisamente por integrar sustentabilidade nas práticas craft e criar novas ferramentas de crescimento profissional para artesãos e criativos portugueses.

“Para nós é muito importante que sustentabilidade não seja apenas um conceito visual, mas algo integrado no próprio processo criativo. Tentamos constantemente trazer novas ferramentas, novas possibilidades e novas abordagens para os crafters portugueses — com um foco muito especial nos criativos e artesãos da ilha da Madeira”, refere.