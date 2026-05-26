Escola Francisco Franco acolhe exposição 'A Autonomia na Imprensa de 1976'

A Escola Secundária de Francisco Franco acolhe, desde ontem e até 12 de Junho, a exposição 'A Autonomia na Imprensa de 1976', uma forma de celebrar os 50 anos da Autonomia Política e Administrativa da Região Autónoma da Madeira. A iniciativa, promovida pelo Grupo de História em parceria com o MIM - Museu de Imprensa Madeira, estará patente no hall de entrada da Escola.

"Cumprindo um manifesto desígnio de descentralização cultural e pedagógica, o projecto converte o recinto escolar num cenário privilegiado para dialogar com um valioso acervo documental de capas e notícias de jornais da época", explica nota enviada à imprensa.

Esta é também uma uma extensão prática dos conteúdos programáticos integrados no percurso lectivo dos estudantes, com especial enfoque nas Aprendizagens Essenciais de História A, do 12.º Ano. "A mostra oferece algumas ferramentas para desenvolver o pensamento crítico através da análise do discurso jornalístico do período pós-revolucionário", indica. Em paralelo, consolida o estudo da transição democrática em Portugal — articulando-se com a abordagem em sala de aula da Constituição de 1976 — e aprofunda a compreensão sobre a ruptura com o centralismo e a posterior institucionalização dos órgãos de governo locais.