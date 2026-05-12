'40 anos de integração europeia da RAM' em exposição na Francisco Franco

Os '40 anos de integração europeia da Região Autónoma da Madeira' inspiram uma exposição, protagonizada pelos alunos da Escola Secundária Francisco Francio, patente no hall desse estabelecimento de ensino. Os artistas são os alunos do curso científico-humanístico de Artes Visuais do 12.º ano, turma 14.

"Coordenada pelo professor Nélio Cabral, docente de Desenho A, e inspirada na formação promovida pela Coordenadora do Europe Direct Madeira, Patrícia Serrão, a exposição surge no âmbito do projecto Escola Embaixadora do Parlamento Europeu", explica nota à imprensa.

"Com esta iniciativa, a Francisco Franco reforça o seu compromisso com a promoção da cidadania europeia, da participação cívica e da valorização do papel da União Europeia na formação das novas gerações", aponta.