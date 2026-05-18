"Energia Nuclear para uma Transição Sustentável" em debate na Francisco Franco

"Energia Nuclear para uma transição sustentável" é o tema da palestra que o professor doutor Bruno Soares Gonçalves, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, profere na próxima quarta-feira, dia 20 de Maio, a partir das 10 horas, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco, informa a escola.

"Esta atividade insere-se no projeto Educação para a Cidadania, com foco no tema Desenvolvimento Sustentável, e é direcionada principalmente aos alunos de Física do 12.º ano do Curso de Ciências e Tecnologias", acrescenta.

Foto DR/ESFF

Bruno Soares Gonçalves "é Investigador Coordenador nos Departamentos de Física e Engenharia e Ciências Nucleares do Instituto Superior Técnico e Presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear desde Maio de 2012", realça dois pontos no seu já extenso currículo.

"Reconhecido internacionalmente, é membro de vários comités científicos e delegado nacional em importantes instituições de fusão nuclear", acrescenta a ESFF. "Liderou diversos projetos de investigação e é autor do livro 'Fusão Nuclear na era das alterações climáticas', disponível gratuitamente online.

Pode também descarregar o livro aqui.

Refira-se que o físico esteve na Madeira em 2024, no âmbito das palestras promovidas pela TEDx Funchal.