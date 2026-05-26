Madeirense Rodolfo Alves distinguido pelo governo português

O atleta madeirense Rodolfo Alves, do Ludens Clube de Machico, foi distinguido pelo Governo Português no passado dia 21 de Maio, durante a cerimónia 'Em Nome de Portugal Muito Além do Pódio'. Esta foi uma cerimónia presidida pelo Primeiro-Ministro, contando também com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, do Secretário de Estado do Desporto e da Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão.

"Rodolfo Alves recebeu a mais alta condecoração atribuída a atletas Olímpicos, Paralímpicos e Surdolímpicos medalhados que ainda não tinham sido homenageados institucionalmente pelo Estado Português", aponta nota enviada à imprensa.

Ao longo da sua carreira, Rodolfo Alves levou o nome de Portugal, da Madeira, do Caniçal e do concelho de Machico aos maiores palcos do desporto mundial, conquistando resultados históricos para o desporto paralímpico português.

"Mais do que uma distinção individual, esta homenagem representa o reconhecimento de um percurso exemplar e inspirador, construído com enorme dedicação ao longo de vários anos de competição internacional", assume o clube.

Principais feitos do atleta