Finalistas da Escola Secundária Francisco Franco organizam 'Check-out Week'

Alguns alunos finalistas da Escola Secundária Francisco Franco estão a organizar a 'Check-out Week', um conjunto de actividades, que visam criar momentos memoráveis aquando da sua despedida.

Segundo nota à imprensa, "está planeado um torneio de karts no dia 1 de Junho e, no dia 3, um torneio de bubble football acompanhado de outras actividades lúdicas dinamizadas como uma pista de obstáculos cronometrada e gladiadores, dinamizados pela empresa Via Activa, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, através da sua divisão de Juventude".

De acordo com a escola, "a organização tem uma surpresa preparada para o último dia, garantindo uma despedida 'como deve ser'". Diz ainda que "a equipa, composta por alunos finalistas, coordenada por Iago Fernandes e Gonçalo Abreu, pretende garantir momentos de convívio e diversão antes do início da época de exames".

Adianta também que "ao longo da semana, vão ser atribuídos também vários prémios como uma viagem de catamaran oferecida pela VMT Madeira e serão lançados vários desafios aos alunos que, em breve, deixarão o ensino secundário". Acrescenta que "a iniciativa é inovadora e promete não deixar indiferente todos aqueles que façam parte da mesma".

Todo o trabalho e detalhes poderão ser consultados na página de Instagram da organização: @checkout.ff26.