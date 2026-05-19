Plaza acolhe exposições do Mercado Quinhentista de Machico

Foram inauguradas esta tarde, pelas 17h30, no Plaza Madeira, as exposições integradas no XIX Mercado Quinhentista de Machico, este ano subordinado ao tema 'Gentes do Povoamento'.

Segundo nota enviada, entre os momentos de destaque esteve a inauguração da exposição temática 'Gentes de Machico', organizada pelo Mercado Quinhentista em parceria com o Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s e a Direção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro. A mostra reúne um conjunto de cerca de uma centena de memórias fotográficas que testemunham a criatividade, a resiliência e a identidade das gentes de Machico, promovendo um reencontro com a memória coletiva do concelho.

Foi igualmente apresentada a exposição 'Retratos do Povoamento', desenvolvida pelos alunos do 12.º ano de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, sob orientação da professora Alexandra Carvalho. Inspirados no Tombo I da Igreja Matriz de Machico — recentemente restaurado, transcrito e publicado em livro — os estudantes recriaram rostos e identidades de figuras históricas ligadas às primeiras décadas do povoamento de Machico, num trabalho artístico de grande sensibilidade histórica e cultural.

No âmbito da parceria entre o Mercado Quinhentista e o Plaza Madeira, decorreu ainda a apresentação oficial do Saco Oficial do Mercado Quinhentista 2026. O projecto foi ilustrado pelos alunos do 11.º ano de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de Machico, sob orientação da professora Helena Berenguer, no contexto da disciplina de Desenho A, tendo sido desenvolvido em torno do tema 'Gentes do Povoamento'.

A iniciativa reuniu diversas entidades regionais, contando com a presença do director do Plaza Madeira, da directora regional do Turismo, do presidente da Câmara Municipal de Machico, do diretor do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s, e de um elemento da Direção da Escola Básica e Secundária de Machico, bem como dos professores e alunos envolvidos nos projetos apresentados.

"A sessão destacou o envolvimento da comunidade educativa na valorização da história e identidade machiquense, reforçando o papel do Mercado Quinhentista como um dos mais importantes eventos culturais da Região Autónoma da Madeira", termina a nota.

As exposições estarão patentes ao público no Plaza Madeira até ao próximo dia 24 de Maio.