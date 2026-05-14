Escolas azuis Francisco Franco e Sebastião da Gama em intercâmbio

A Escola Secundária de Francisco Franco e o Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama, de Setúbal, "realizaram um intercâmbio no contexto do programa educativo Escola Azul que culminou com a vinda ao Funchal de uma delegação de alunos e professores daquela escola", informa hoje a escola madeirense.

Assim, "no âmbito desta parceria foi inaugurada uma exposição de ilustrações alusivas ao Mar criadas 'a duas mãos': os alunos da escola Sebastião da Gama iniciaram a ilustração e os da Francisco Franco concluíram-na. A exposição pode ser vista no hall de entrada da secundária madeirense", informa.

Refere ainda que "a Escola Azul é um programa educativo do Ministério da Economia e Mar que tem como missão promover a Literacia do Oceano na comunidade escolar e criar gerações mais responsáveis e participativas, que contribuam para a sustentabilidade do Oceano", conclui.