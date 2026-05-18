Aluna da Francisco Franco com menção honrosa nas Olimpíadas de Física 2026

Daniela Mendez Freitas, aluna de 11.º ano da Escola Secundária de Francisco Franco, "obteve uma menção honrosa na etapa nacional das Olimpíadas de Física 2026, realizada no passado sábado, no Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra", informa a sua escola hoje.

Foto DR/ESFF

De acordo com informação presente no site da Sociedade Portuguesa de Física, Daniela Freitas foi a única rapariga entre os 10 melhores desempenhos na final nacional (escalão B, ensino secundário) na qual também participaram outros alunos madeirenses, um da escola da APEL - Associação Promotora do Ensino Livre, também no Funchal, e um Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, em Câmara de Lobos.

Foto DR/Sociedade Portuguesa de Física

"Graças à posição alcançada, a estudante da Francisco Franco alcançou o apuramento para o 'Projeto Quark'", informa a ESFF, que explica que "é uma escola de Física promovida pelo Departamento de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que combina formação presencial e à distância por forma a permitir selecionar os estudantes que irão participar nas Olimpíadas Internacionais e Ibero-americanas de Física em 2027".

Realça ainda que "as Olimpíadas de Física são uma atividade promovida pela Sociedade Portuguesa de Física com o patrocínio do Ministério da Educação, da Agência Ciência Viva e da Fundação Calouste Gulbenkian".