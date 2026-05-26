Madeira deve avançar para gases renováveis

A Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, defendeu esta terça-feira que a Região Autónoma da Madeira deve dar o “passo seguinte” na transição energética, apostando na produção de gases renováveis, nomeadamente hidrogénio e bio metano, reforçando a resiliência e a competitividade do sistema energético.

Na mensagem transmitida em vídeo na sessão de abertura da conferência ‘A Importância dos Gases Renováveis na Transição Energética – O Gás como Motor de Desenvolvimento Regional’, a governante sublinhou que a Madeira tem feito um percurso relevante na incorporação de energias renováveis, com destaque para a produção hídrica, solar e eólica.

Recordou ainda que a Região foi pioneira em projectos de energias renováveis, incluindo iniciativas ligadas ao hidrogénio, destacando o papel da inovação tecnológica na evolução do sistema energético.

A ministra considerou que o momento actual é adequado para reforçar o investimento em gases renováveis, sublinhando que esta opção contribui para os objectivos de descarbonização, tanto a nível regional como no quadro do Plano Nacional de Energia e Clima.

Apesar de reconhecer a autonomia da Região na definição das suas políticas energéticas, Maria da Graça Carvalho afirmou que o Governo da República está disponível para colaborar e apoiar este processo de transição.