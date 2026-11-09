Dezoito migrantes resgatados de barco com outros 12 corpos a bordo ao largo de Creta

As autoridades da Grécia recuperaram 12 corpos de uma embarcação de migrantes, encontrada a sul da ilha de Creta durante a madrugada, e um navio de carga que passava no local resgatou 18 pessoas do mesmo barco.

Não houve, de imediato, mais informações sobre a identidade das 12 pessoas que morreram ou sobre as circunstâncias das mortes.

A guarda costeira da Grécia informou que a embarcação em que seguiam foi encontrada a cerca de 24 quilómetros náuticos (28 quilómetros) a sul da ilha de Creta.

Outras duas embarcações, uma com 47 pessoas e outra com 40, foram também encontradas a navegar a sul de Creta. A guarda costeira informou que todos estavam a ser levados para um porto na costa sul da ilha.

No domingo, as autoridades gregas anunciaram que um homem foi encontrado morto e outras 28 pessoas foram resgatadas de uma outra pequena embarcação em dificuldades ao largo da ilha de Creta, numa operação de salvamento realizada em condições meteorológicas adversas.

Os 28 sobreviventes, todos migrantes que se identificaram como sudaneses, foram transportados para Heraclião, capital da ilha, tendo dois deles necessitado de hospitalização.

O bote foi localizado no sábado à noite por um avião da Frontex, a agência europeia de vigilância das fronteiras, a cerca de seis milhas náuticas da costa sul de Creta.

Um navio porta-contentores de bandeira panamiana e um rebocador participaram na operação de salvamento, que permitiu resgatar os 28 sobreviventes e recuperar o cadáver.

As operações de salvamento tiveram início depois de as autoridades marítimas gregas terem intercetado um pedido de socorro proveniente da embarcação, também detetada pela Frontex.

"As condições eram muito difíceis, com ventos de força 5 a 6 na escala de Beaufort (40 a 50 quilómetros por hora)", afirmou à agência de notícias France-Presse uma porta-voz da Guarda Costeira.

Este é o terceiro acidente com migrantes ao largo de Creta em quatro dias.

Na quarta-feira, as autoridades marítimas gregas iniciaram buscas por 59 migrantes dados como desaparecidos após um naufrágio ao largo da ilha, segundo o relato de um sobrevivente, um cidadão do Bangladesh de 23 anos.

As operações de busca não permitiram localizar qualquer dos desaparecidos, de acordo com a Guarda Costeira.

Creta é um dos principais pontos de entrada na União Europeia de migrantes, incluindo muitos sudaneses, que partem da Líbia e tentam realizar a perigosa travessia do Mediterrâneo até à Grécia.

Os naufrágios nesta região, assim como ao largo das ilhas gregas do mar Egeu, são frequentes.

Há três semanas, 12 migrantes morreram ao largo das ilhas de Lesbos e Samos, seis dos quais numa colisão com uma embarcação da Guarda Costeira grega.

Nos últimos meses, milhares de migrantes têm realizado a perigosa travessia marítima do Norte de África em direção à Grécia.

O país situa-se numa das rotas mais utilizadas pelas pessoas que fogem dos conflitos e da pobreza em África, no Médio Oriente e na Ásia, rumo à Europa.