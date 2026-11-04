Analistas veem rejeição de Trump e antecipam confronto político

A vitória histórica dos democratas nas eleições intercalares norte-americanas representa uma rejeição das políticas de Donald Trump, mas os analistas divergem sobre se o Presidente responderá moderando a sua atuação ou radicalizando posições.

Nuno Gouveia, especialista em política norte-americana, considera que os eleitores transformaram as eleições de terça-feira num referendo à presidência de Trump, enquanto a investigadora norte-americana Susan Goodwill entende que os resultados assinalam o fim de uma era política.

Já Paul Star, especialista francês em política internacional ligado à Universidade de Lille, considera que a derrota republicana poderá libertar Trump para adotar decisões ainda mais radicais, antecipando um período de confrontação entre a Casa Branca e o Congresso.

"Os americanos rejeitaram Donald Trump e as suas políticas destes últimos dois anos. A vitória do Partido Democrata é assombrosa", afirma Nuno Gouveia, que encontra paralelos históricos apenas nas eleições de 1974, após a demissão de Richard Nixon, de 1994, quando os republicanos recuperaram a Câmara de Representantes, e de 2010, durante a presidência de Barack Obama.

O especialista sublinha que a dimensão da vitória democrata é particularmente significativa porque as condições eleitorais favoreciam os republicanos, tanto devido às alterações dos círculos eleitorais na Câmara de Representantes como à distribuição dos estados em disputa no Senado.

As conquistas democratas em estados tradicionalmente conservadores, como Texas, Kansas, Iowa e Carolina do Sul, demonstram, na sua perspetiva, a profundidade da derrota republicana.

"O próprio Presidente pediu aos americanos que votassem como se o seu nome estivesse no boletim de voto. E foi o que fizeram", afirma Gouveia, contrapondo esta interpretação à tentativa de Trump de se distanciar dos resultados por não ter participado diretamente nas eleições.

O Presidente norte-americano reconheceu, numa entrevista à Fox News, que a guerra no Irão foi "parcialmente" responsável pela derrota republicana, embora também tenha felicitado os democratas, admitindo que "fizeram um bom trabalho".

Para Nuno Gouveia, o conflito com o Irão e o consequente aumento do preço dos combustíveis constituíram apenas parte de um conjunto de fatores que penalizaram os republicanos, incluindo as tarifas comerciais, as deportações de imigrantes, a proximidade à Rússia e as acusações de corrupção e abuso de poder dirigidas à administração.

O especialista destaca particularmente a evolução do voto hispânico, que considera determinante para as vitórias democratas no Texas, estado onde o partido conseguiu resultados históricos.

Também Susan Goodwill, investigadora norte-americana na Universidade de Sussex, em Brighton, atribui a derrota republicana ao descontentamento dos eleitores com a situação económica, especialmente os preços dos combustíveis, o desemprego e as desigualdades sociais.

Na sua análise, os mesmos fatores materiais, nomeadamente a inflação, que contribuíram para o regresso de Trump à Casa Branca em 2024 acabaram por penalizar os republicanos dois anos depois.

Goodwill considera que o eleitorado transmitiu uma mensagem inequívoca de insatisfação com o segundo mandato presidencial e votou de forma decisiva para limitar o poder de Trump.

A investigadora vai mais longe na interpretação do significado político das eleições, sustentando que, quase dez anos depois da surpreendente vitória presidencial de 2016 sobre Hillary Clinton, "a era Trump chegou efetivamente ao fim".

A conclusão contrasta com a perspetiva de Paul Star, para quem a derrota republicana não significa necessariamente o enfraquecimento da estratégia política do Presidente.

"A derrota republicana é essencialmente uma derrota de Trump. Contudo, não acreditem aqueles que olham para estes resultados como a falência da estratégia do Presidente norte-americano", afirma o especialista francês.

Star admite que Trump poderá aproveitar a nova situação política para renovar a equipa, rodear-se de colaboradores mais próximos das suas posições e ignorar a mensagem transmitida pelos eleitores.

"Trump estará agora mais livre para tomar decisões ainda mais radicais, ainda mais extremistas", avisa o analista francês.

Apesar das diferenças quanto à reação presidencial, os três analistas convergem na avaliação de que a vitória democrata transformará profundamente o funcionamento das instituições norte-americanas.

Com o controlo das duas câmaras do Congresso, os democratas poderão bloquear nomeações presidenciais, incluindo para os tribunais federais e o Supremo Tribunal, além de desencadear investigações parlamentares à administração e ao círculo pessoal do Presidente.

Nuno Gouveia considera que uma maioria democrata no Senado, que admite poder chegar aos 56 lugares quando estiverem concluídas as contagens, limitará fortemente a margem de manobra de Trump nos próximos dois anos.

Susan Goodwill destaca igualmente a possibilidade de os democratas recuperarem os poderes constitucionais de fiscalização do Congresso, promoverem investigações aos membros do Governo e darem maior visibilidade às suas próprias prioridades legislativas.

Paul Star antecipa, porém, que Trump procurará contrariar a oposição através do veto presidencial e de decisões executivas, abrindo caminho a um confronto institucional.

"Podemos assistir a um confronto caótico entre a Casa Branca e o Congresso", afirma Star.

Outro ponto de convergência entre os analistas é a possibilidade de a derrota provocar divisões internas no Partido Republicano, embora sejam diferentes as perspetivas sobre a capacidade de Trump para conservar a liderança política.

Nuno Gouveia considera que o Presidente perdeu influência junto do eleitorado, mas continua a controlar a base do movimento MAGA, pelo que não é certo que as principais figuras republicanas estejam disponíveis para o confrontar.

"A questão é perceber se haverá uma guerra civil no partido ou se, como até agora, as grandes figuras republicanas continuam com receio de afrontar Trump", sustenta o analista português.

Na sua perspetiva, os resultados prejudicam as ambições presidenciais do vice-presidente JD Vance em 2028, enquanto Marco Rubio poderá apresentar-se como uma alternativa com maior capacidade de aproximação ao eleitorado centrista.

Susan Goodwill também antecipa uma contestação crescente à liderança presidencial, considerando que os republicanos mais jovens e ambiciosos poderão procurar distanciar-se de Trump para proteger as suas próprias perspetivas políticas.

Paul Star admite igualmente divisões entre os dirigentes dispostos a afastar-se do Presidente e aqueles que continuarão a defendê-lo, na expectativa de obterem o seu apoio nas próximas eleições presidenciais.

As divergências poderão também surgir no Partido Democrata, onde a dimensão da vitória reforçou diferentes correntes ideológicas.

Nuno Gouveia destaca os resultados dos candidatos centristas, como Jon Ossoff, na Geórgia, e Josh Shapiro, na Pensilvânia, mas reconhece que a ala progressista também sai fortalecida, nomeadamente com a vitória no Michigan de Abdul El-Sayed, que se tornou o primeiro muçulmano eleito para o Senado.

Para o especialista, a ausência de um favorito democrata para as presidenciais de 2028 poderá constituir uma vantagem, permitindo que novas figuras se afirmem em primárias competitivas.

Paul Star considera igualmente que o resultado abre uma oportunidade para os democratas construírem uma agenda política capaz de sustentar a próxima candidatura presidencial, mas adverte que a reação do eleitorado conservador permanece imprevisível.

O analista francês admite que os republicanos possam procurar uma figura mais moderada ou, pelo contrário, um sucessor de Trump que prometa concretizar as políticas que o atual Presidente não conseguiu executar.

As eleições de terça-feira deram aos democratas o controlo do Senado e da Câmara dos Representantes, com vitórias surpreendentes em estados republicanos e a derrota de figuras históricas como Susan Collins, no Maine.

Ainda com apuramentos por concluir, nomeadamente no Alasca e no Mississípi, a dimensão final das maiorias democratas permanece por determinar.

Para os analistas, a principal incógnita deixou, contudo, de ser quem controlará o Congresso e passou a ser a forma como Trump e os dois partidos responderão ao novo equilíbrio político até às presidenciais de 2028.