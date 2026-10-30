ARDITI testa drones para vigilância e reconhecimento em exercício militar

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação testou as capacidades de três sistemas de drones em cenários operacionais militares, no âmbito do exercício ARTEX26, que decorreu entre 28 de Setembro e 14 de Outubro, no Campo Militar de Santa Margarida, em Santarém.

A participação foi assegurada pela equipa do projecto Sentinela Atlântica, que realizou ensaios de voo com os sistemas aéreos não tripulados ALFA Interior, ALFA Exterior e Bravo, avaliando as suas potencialidades em operações de recolha de informação, vigilância e reconhecimento aéreo.

Entre as funcionalidades testadas estiveram a detecção e observação através de sensores visuais, térmicos e polarizados, assim como o seguimento autónomo de viaturas em movimento, através da tecnologia 'Follow Me', que permite aos equipamentos acompanhar veículos sem necessidade de controlo permanente da trajectória pelo operador.

Os ensaios contemplaram também operações de mapeamento e fotogrametria, com captação de imagens aéreas para representação e análise do terreno, e demonstrações de lançamento de cargas úteis.

Segundo a ARDITI, os testes permitiram avaliar o comportamento dos equipamentos perante diferentes condições ambientais e operacionais, verificar a integração dos sistemas e identificar limitações técnicas e oportunidades de melhoria.

Os dados e as observações recolhidos vão servir de base ao aperfeiçoamento das soluções tecnológicas e dos procedimentos de operação, orientando as próximas etapas de desenvolvimento e validação do projecto.

Além dos ensaios no terreno, o Sentinela Atlântica apresentou os seus equipamentos e capacidades nas demonstrações e exposições estáticas do exercício, dando a conhecer o trabalho desenvolvido pela agência regional na área dos sistemas não tripulados.

A participação no ARTEX26 permitiu ainda reforçar a colaboração com o Exército Português, empresas tecnológicas e entidades de investigação, através da partilha de conhecimento, identificação de necessidades operacionais e exploração de potenciais parcerias para o desenvolvimento de soluções inovadoras.

Organizado pelo Exército Português, o ARTEX (Army Technological Experimentation) é um exercício de experimentação tecnológica que reúne as Forças Armadas, empresas, universidades e centros de investigação para testar soluções com potencial aplicação militar.

A edição de 2026 integrou a campanha de experimentação operacional HEDI OPEX, promovida pela Agência Europeia de Defesa, conferindo uma dimensão internacional à iniciativa e aproximando a investigação e a indústria das necessidades operacionais das Forças Armadas.