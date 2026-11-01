Pedras e lama danificam três veículos no Pinheiro das Voltas

A queda de pedras, lama e outros detritos para a via pública, na sequência dos fortes aguaceiros das últimas horas, provocou danos em duas viaturas e num motociclo, no Caminho Pinheiro das Voltas, em São Martinho.

O alerta foi dado pelas 06 horas deste domingo, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizado para o local três elementos, apoiados por duas viaturas.

A ocorrência obrigou à intervenção dos operacionais para avaliar e sinalizar a situação na via pública.