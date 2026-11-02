APRAM participa em fórum sobre Portos e Inovação em Barcelona

A Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, (APRAM), através da Direcção de Planeamento e Investimento, está presente no fórum 'Ports and Innovation', em Barcelona, promovido pela CTI Cities Today Institute, em parceria com o Porto de Barcelona.

O evento, de participação restrita, reúne cerca de 30 representantes de portos internacionais, entre os quais Hamburgo, Antuérpia, Roterdão, Estocolmo, Seattle, Los Angeles, Valência, Algeciras e Leixões.

O futuro dos portos, a Inteligência Artificial na gestão portuária, os gémeos digitais, a mobilidade, os portos conectados, a transição energética e a ciber-resiliência são alguns dos temas em debate.

A participação da APRAM, que é tutelada pela Secretaria Regional da Economia, permite aprofundar o conhecimento sobre a implementação e gestão de sistemas OPS (Onshore Power Supply) noutros portos, numa fase em que a empresa está a desenvolver os seus próprios projectos. Estão presentes Miguel Branco, diretor do DPI, e Ricardo Quaresma, coordenador de projecto.