Totoloto 'promete' novo jackpot
Os números do Totoloto deste sábado, 24 de Outubro de 2026, não garantem ter conquistado os 3,4 milhões de euros do jackpot que se vem acumulando de quarta-feira passada.
Segundo o sorteio n.º 085/2026, os cinco números sorteados foram o 3, o 7, o 9, o 25 e o 40, enquanto o 'número da sorte' extraído foi o 5.
O sorteio 086/2025 realiza-se na próxima quarta-feira, 28 de Outubro. Se os números deste sábado foram ganhos por si, boa sorte, ficará com 80% do valor referido acima.