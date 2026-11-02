PS pede mais nutricionistas para combater obesidade na Madeira

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende o reforço do número de nutricionistas nos serviços públicos de saúde, nas escolas e nas instituições de apoio social da Madeira, considerando urgente uma maior aposta na prevenção da obesidade e na promoção de hábitos alimentares saudáveis.

A posição foi assumida após uma reunião com a delegação regional da Ordem dos Nutricionistas, durante a qual foram analisados os indicadores de excesso de peso na população madeirense.

Segundo os dados do Inquérito Nacional de Saúde de 2025, citados pelos socialistas, 40,3% das crianças entre os 5 e os 14 anos apresentavam excesso de peso ou obesidade, sendo que 19,5% eram obesas, contra uma média nacional de 12,9%.

Para a deputada Isabel Garcês, estes números demonstram a necessidade de «apostar numa verdadeira política de prevenção, com intervenção precoce, acompanhamento nutricional das crianças e famílias».

Por sua vez, Marta Freitas defende que o Governo Regional deve avaliar a distribuição dos nutricionistas pelos hospitais, centros de saúde, escolas e instituições sociais, identificando as necessidades de contratação.

O PS alerta ainda para as dificuldades na realização de estágios profissionais de acesso à Ordem dos Nutricionistas na Madeira, propondo melhores mecanismos de financiamento e apoio para facilitar a entrada e fixação de novos profissionais na Região.