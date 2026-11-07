Cinco feridos em Kiev devido a explosões de mísseis russos

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas hoje em Kiev devido a explosões de mísseis russos, enquanto a Ucrânia se prepara para novas conversações na próxima semana com a Rússia e os Estados Unidos.

Entretanto, Drones ucranianos atingiram durante a noite uma refinaria e uma fábrica de componentes eletrónicas para equipamentos militares na parte europeia da Rússia, informaram hoje meios locais.

Os mísseis russos que atingiram a capital ucraniana durante a noite danificaram residências e propriedades comerciais, fecharam o tráfego numa ponte de Kiev sobre o rio Dnipro e provocaram novas interrupções de energia e água, disseram autoridades nacionais e municipais.

Os negociadores da Rússia, Ucrânia e dos EUA vão-se encontrar na terça-feira em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para conversações com o objetivo de acabar com a guerra. Esta nova ronda de negociações seria a quarta mediada pela Administração Trump, depois da mais recente em Genebra em fevereiro.

Os governos ocidentais que apoiam a iniciativa de paz procuram uma nova fórmula para romper o impasse, reconhecendo que questões territoriais e de segurança permanecem sem solução.

Entretanto, no sul da Ucrânia, uma operação de recuperação continuava na aldeia de Komyshuvakha, devastada na segunda-feira quando múltiplas bombas guiadas russas atingiram uma antiga escola e um abrigo nas proximidades quando os residentes aguardavam ajuda humanitária.

Dezenas de pessoas continuam desaparecidas depois de outras 55 terem sido mortas - dois dos corpos foram recuperados hoje - no ataque à antiga escola transformada em centro de distribuição de ajuda.

A aldeia de Komyshuvakha está localizada perto da linha de frente na região de Zaporijia.

Em relação ao ataque ucraniano com drones desta noite, meios locais referiram que na fábrica Protón-Elektroteks, que se encontra na região de Oriol, a cerca de 300 quilómetros a sul de Moscovo, ocorreu um incêndio.

Estas instalações, que produzem componentes eletrónicas para o exército, tinham sido alvo de um bombardeamento em 23 de outubro, do qual resultaram cinco mortos e outros 20 feridos.

O governador, Andréi Klichkov, confirmou o ataque ucraniano contra uma empresa, sem precisar se houve vítimas, embora tenha admitido danos parciais na fábrica atacada.

Além da fábrica, os aparelhos não tripulados danificaram uma refinaria da maior petroleira russa, Rosneft, na região de Sarátov - a mais de 700 quilómetros a sudeste de Moscovo -, segundo a Astra. Esta infraestrutura, uma das maiores do país, também tinha sido alvo anteriormente de ataques ucranianos.

O governador, Román Busarguin, confirmou danos na infraestrutura civil e em várias residências, mas sem que houvesse feridos.

Desde que retomou os ataques há dez dias depois de uma breve pausa a pedido do Presidente dos EUA, Donald Trump, Kiev tem atingido praticamente diariamente as refinarias russas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunciou em Madrid que Moscovo danificou todas as centrais elétricas do país em vésperas da chegada do inverno.