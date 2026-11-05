Guterres pede para ibero-américa honrar tradição e acolher imigrantes com dignidade

O secretário-geral das Nações Unidas disse hoje que a comunidade ibero-americana é "uma superpotência cultural" e pediu um acolhimento digno para todos os refugiados e imigrantes que honre a tradição e a história destes países.

"A ibero-américa não é uma superpotência militar ou económica, mas é uma superpotência cultural. As nossas culturas entrelaçam heranças indígenas, europeias e africanas, entre encontros e feridas. Essa diversidade enriquece cada nação. Amar o próprio não exige temer o alheio", afirmou António Guterres, em Madrid.

Guterres falava como convidado no plenário da 30.ª Cimeira Ibero-Americana e considerou que a cultura, "um direito fundamental", é "a força que sustenta esta comunidade".

"O mundo precisa da sua experiência: unidade sem uniformidade", acrescentou.

O secretário-geral da ONU sublinhou que "a cultura transmite a memória sem perpetuar o ódio" e, depois de lembrar os refugiados europeus que se exilaram no continente americano em momentos de guerra ou por motivos políticos e outros, afirmou que "os refugiados e imigrantes levam consigo as suas línguas, cantos e memórias" e acolhê-los "com dignidade é honrar essa tradição".

"A cultura é inseparável da dignidade humana", mas "o direito à cultura", enunciada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, "continua a ser marginalizado", disse ainda.

Guterres alertou para a necessidade de preservação de "praças, teatros, bibliotecas e outros espaços que fortalecem as comunidades", assim como à "defesa da liberdade dos artistas" e de "uma Inteligência Artificial que fale todas as línguas , "sem que algumas poucas empresas" decidam aquilo que cada um vê, lê ou acredita.

"Quanto mais capazes forem as máquina mais precisamos daquilo que nos torna humanos. A cultura ensina-nos a duvidar, a distinguir, a questionar e a colocar-nos no ligar do outro. Cultivemos o espírito com mais artes e humanidades na educação", acrescentou.

O antigo-primeiro-ministro de Portugal lembrou que foi o anfitrião de uma cimeira ibero-americana há 28 anos, no Porto, e que, há 10 anos, foi também a uma destas cimeiras no seu primeiro encontro internacional como secretário-geral da ONU.

"Hoje despeço-me dela. Obrigada pela vossa amizade e apoio no meu mandato", afirmou Guterres, que deixará a lidernça da ONU no final deste ano.

Vários líderes dos 22 países da comunidade ibero-americana defenderam hoje, no plenário desta cimeira, que uma pessoa da América Latina seja o próximo secretária-geral da ONU.

A comunidade ibero-americana é composta por três países europeus (Portugal, Espanha e Andorra) e 19 latino-americanos (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Cuba e República Dominicana).