Câmara de Machico apoia Santa Casa da Misericórdia de Machico na compra de viatura eléctrica

A Câmara Municipal de Machico formalizou, no dia 26 de Outubro, um protocolo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Machico, destinado a apoiar a aquisição de uma nova viatura para reforçar os serviços de transporte prestados pela instituição.

A assinatura do protocolo decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico, contando com a presença do presidente da autarquia, Hugo Marques, e de Nélia Martins, provedora da Santa Casa da Misericórdia de Machico.

Ao abrigo deste acordo, o Município irá apoiar a aquisição de uma viatura eléctrica Renault Master VAN E-TERCH 12H2, com capacidade para sete passageiros, além do condutor e do acompanhante, e preparada para permitir o transporte de até duas cadeiras de rodas. Este novo veículo ficará ao serviço da instituição, contribuindo para melhorar as condições de mobilidade e a resposta às necessidades dos seus utentes.

Com esta medida, a Câmara Municipal de Machico reafirma o seu compromisso com o reforço da intervenção social no concelho, através do apoio às instituições locais que desempenham um papel fundamental no acompanhamento e na prestação de serviços à população.

Esta parceria traduz a aposta do Município numa política de proximidade e cooperação com as entidades sociais, promovendo melhores condições de resposta às necessidades da comunidade e contribuindo para o bem-estar da população de Machico.