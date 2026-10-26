Pelo menos quatro mortos após ataque com drone no sul da Rússia

Pelo menos duas pessoas morreram na região de Voronezh, no sul da Rússia, e outras duas na região fronteiriça de Belgorod, na sequência de ataques com drones ucranianos, informaram hoje as autoridades locais.

"Infelizmente, em consequência do ataque terrorista em Voronezh, duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Entre os feridos está um menor de idade. Todos estão a receber cuidados médicos", escreveu o governador local, Alexander Gusev, na sua conta de Telegram.

Gusev especificou que "durante a noite e a madrugada, as defesas aéreas detetaram e destruíram 113 veículos aéreos não tripulados sobre a cidade de Voronezh e vários distritos. Mais de 70 drones foram abatidos sobre a capital regional", disse.

Segundo o governador local, a maioria dos feridos, dois dos quais em estado grave, "foram atingidos num comboio nos arredores de Voronezh por fragmentos de um drone".

"Ocorreram também incêndios em vários estabelecimentos comerciais (sem consequências graves), um centro comercial no centro da cidade, um prédio de apartamentos, dois bairros sociais rurais, um estádio escolar e um parque de estacionamento. Há danos em fachadas e janelas em quase todos os bairros da cidade", afirmou.

Gusev pediu aos residentes da cidade que não publiquem fotografias e vídeos 'online' que mostrem as consequências das operações de defesa aérea, "especialmente com a geolocalização", e que não se aproximem dos fragmentos de drones abatidos.

Por sua vez, o governador de Belgorod, Alexander Shuvayev, indicou na sua conta de Telegram que "como resultado do ataque noturno, duas pessoas morreram e 18 ficaram feridas".

O governador indicou que, nas últimas 24 horas, o exército ucraniano atacou a região 113 vezes, incluindo ataques de artilharia e drones de curto alcance.

O Ministério da Defesa da Rússia informou hoje que as defesas aéreas russas abateram 290 drones ucranianos de longo alcance durante a noite em 16 regiões do país.

"Durante a noite (...) as defesas aéreas destruíram 290 drones ucranianos de asa fixa", afirmou o comando militar russo no Telegram.

Este ataque foi consideravelmente menor do que o do dia anterior, quando as defesas aéreas russas destruíram 532 drones ucranianos, matando pelo menos três residentes da região de Belgorod.