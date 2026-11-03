Primeiro-ministro diz não desvalorizar manifestações mas alerta contra importação de "modelos de protesto violento"

O primeiro-ministro afirmou hoje que não desvaloriza as manifestações e "ouve o conteúdo" das preocupações de quem protesta nas ruas pelo custo da habitação, mas insistiu que não há razões para "que se importem modelos de protesto violentos".

Numa declaração ao país a partir da residência oficial, em São Bento (Lisboa), Luís Montenegro defendeu ser necessário conciliar o direito de manifestação com outros, como os de livre circulação, sossego, ordem, segurança ou salubridade.

"Somos um país pacifico onde todos podem ver respeitados os seus direitos (...) Disse e repito: não há razão em Portugal para se importarem modelos de protestos violentos e tudo deve ser feito para evitar qualquer confronto indesejável", disse.

A declaração ao país acontece após semanas de manifestações e das denominadas acampadas, em Lisboa e no Porto, que protestam contra o custo da habitação, e que já originaram várias cargas policiais.