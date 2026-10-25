Primeira derrota do Sporting no campeonato com dois golos de João Guilherme

Dois golos de João Guilherme permitiram hoje ao Académico de Viseu vencer em Alvalade 2-1, em jogo da nona jornada da I Liga de futebol, impondo ainda a primeira derrota aos 'leões' no campeonato.

O extremo brasileiro adiantou a equipa viseense, que somou o quinto triunfo consecutivo na prova, aos 24 minutos, e desferiu o 'golpe fatal' aos 74, pouco depois do goleador Luis Suárez ter ainda empatado, aos 62, mas sem evitar a derrota da sua equipa, que vinha de um triunfo em Braga na última ronda, mas tinha perdido a meio da semana para a Liga dos Campeões na receção aos austríacos do LASK.

Com esta vitória, o Académico, que regressou ainda esta temporada à I Liga, surge no sexto posto, com 17 pontos, os mesmos do Arouca, quinto, e a apenas um do Sporting, que é terceiro classificado, e do Santa Clara, quarto.