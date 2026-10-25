Donald Trump já votou antecipadamente

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, votou hoje antecipadamente na Flórida, para as eleições intercalares de novembro.

Donald Trump votou em Palm Beach, juntamente com a mulher, Melania Trump, antes de seguir para o estado da Georgia para uma ação de campanha.

As eleições intercalares norte-americanas estão agendadas para 03 de novembro e as sondagens apontam para uma vitória dos democratas na Câmara dos Representantes, ainda que seja pouco provável que conquistem uma maioria de dois terços.

Há três semanas, Donald Trump apelou aos eleitores republicanos para que votassem, antecipadamente ou no dia da eleição, ao mesmo tempo que enfrenta sondagens desfavoráveis, que apontam para uma possível perda de controlo tanto na Câmara dos Representantes como no Senado.

Na sexta-feira, o presidente norte-americano ameaçou usar os seus poderes para "vetar absolutamente tudo", caso os republicanos percam para os democratas o controlo do Congresso.

Na eventualidade do pior cenário possível para os republicanos, "o que vai acontecer é que vou vetar absolutamente tudo e os democratas terão de falar comigo para chegar a um acordo", disse à imprensa antes de partir para uma ação de campanha no estado do Texas.

O Presidente tem poderes para vetar qualquer projeto de lei proveniente do Congresso.

O Congresso só pode sobrepor-se ao veto presidencial se o projeto em causa obtiver o apoio de dois terços de ambas as câmaras.