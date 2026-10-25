Miguel Teixeira e Ricardo Fernandes voltam a vencer no Bridge

O habitual torneio de bridge, integrado nos Simultâneos Nacionais, realizou-se na passada quinta-feira, com a participação de 12 pares.

Miguel Teixeira e Ricardo Fernandes voltaram a destacar-se, alcançando a vitória pela segunda semana consecutiva, com uma média de 62,92%.

Pedro Morgado e Eduardo Fernandes terminaram na segunda posição, com 59,17%, enquanto Nuno Martins e Fábio Fernandes completaram o pódio, com 55%.

Na quarta-feira à tarde, o bridge esteve também em destaque no Moynihan’s, num torneio que reuniu seis pares.

Sophie Leroux e Fátima Menezes conquistaram o primeiro lugar, seguidas de Eduardo Fernandes e Pedro Morgado. Christine Vincent e Filomena Morgado fecharam o pódio.