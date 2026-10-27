Santa Cruz apoia fomento cultural com mais de 227 mil euros

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou esta terça-feira os contratos de apoio ao Fomento Cultural com as cinco juntas de freguesia do concelho, num valor global de 227.523 euros.

Em nota enviada, a autarquia reconhece que as juntas de freguesia "dispõem de meios bastante escassos, que dificultam, em muito, o prosseguimento das suas atribuições e o exercício das suas competências, principalmente no actual cenário social e financeiro."

Neste sentido, o Município de Santa Cruz definiu um conjunto de iniciativas com o propósito de prestar apoio financeiro e acções de promoção cultura. A autarquia diz reconhecer "o esforço acrescido e as limitações financeiras das Autarquias Locais, que na sua actividade regular enfrentam os constrangimentos, desafios e, sobretudo, as dificuldades decorrentes da inflação, nomeadamente, a subida generalizada e contínua dos preços de bens e serviços, bem como do aumento dos custos das matérias-primas e dos custos de produção."

Apesar de o município dispor de uma agenda cultural própria, a autarquia reconhece a importância de complementar a oferta cultural promovida pelas juntas de freguesia e de contribuir para o desenvolvimento económico de cada território.

Segundo a Câmara Municipal, esta medida pretende também reforçar a coesão territorial e a solidariedade entre instituições, apoiando a realização de iniciativas culturais nas freguesias do concelho.