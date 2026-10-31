Projecto da ASA já envolveu mais de três mil pessoas

O projecto 'Ao Encontro da Natureza', financiado pela Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, já proporcionou a cerca de duas mil pessoas a oportunidade de visitar o Porto Santo, enquanto mais de mil participaram em iniciativas realizadas na ilha da Madeira.

Promovida pela ASA, em parceria com instituições sociais, desportivas e Casas do Povo, a iniciativa abrange todos os concelhos da Região Autónoma da Madeira e tem como objectivo chegar a mais de cinco mil utentes até Dezembro.

Além de proporcionar momentos de convívio e contacto com a natureza, o projecto integra uma componente didáctica e cultural, procurando promover a cidadania, incentivar a participação social e combater o isolamento.

Esta semana, foi a vez de participantes oriundos das freguesias do Paúl do Mar, Quinta Grande, Água de Pena, Santa Cruz e São Vicente se deslocarem à Ilha Dourada, no âmbito das actividades previstas.