Funchal consolida-se como porto estratégico da MSC Cruzeiros com operações em crescimento no Inverno

A Madeira assume um papel cada vez mais central na estratégia da MSC Cruzeiros, com o porto do Funchal a afirmar-se como um ponto importante para o embarque, desembarque e escalas de grandes rotas transatlânticas.

Esta terça-feira, no âmbito de uma visita ao navio ‘MSC Meraviglia', que chegou hoje ao Funchal de onde parte à meia-noite para Boston, nos EUA, Pedro Vasco, director comercial da MSC Cruzeiros em Portugal, destacou a importância vital da Região para a companhia, sublinhando que os últimos invernos têm sido marcados por operações contínuas a partir da Madeira, ligando o destino a itinerários emblemáticos pelas Ilhas Canárias e rotas de longo curso.

Já para a temporada de Inverno em curso, a aposta na Madeira ganhará uma nova expressão com a presença do 'MSC Fantasia', um navio de grande envergadura com capacidade para cerca de 4.000 passageiros. Este navio, explicou Pedro Vasco, oferece a bordo uma vasta diversidade de opções de entretenimento e restauração, respondendo às exigências dos viajantes que escolhem o Funchal como ponto de partida ou de passagem.

A operação da companhia na Região tem registado uma evolução muito positiva. Nos anos anteriores, a MSC já tinha operado com navios da classe 'Música', alcançando crescimentos expressivos na ordem dos 12% a 13%, no número de passageiros que realizaram embarques e desembarques no Funchal.

O sucesso destas operações de Inverno deve-se, em grande parte, às condições excecionais do clima que a Madeira oferece durante a época fria, tornando o destino extremamente atractivo tanto para o mercado local como para passageiros internacionais oriundos de todo o Mundo.

De resto, para o período entre Dezembro e Março de 2027, a MSC Cruzeiros tem disponíveis várias opções de itinerários e tarifas com partidas do Funchal, permitindo aos viajantes desfrutar de cruzeiros durante a época da 'Festa', Ano Novo e início de ano. Olhando para o futuro, a companhia prevê manter o dinamismo na Região, estando já assegurada a presença de futuros navios de última geração, como o MSC 'Euribia', consolidando uma parceria de longo prazo que projecta o Funchal como um porto de excelência no panorama europeu dos cruzeiros.