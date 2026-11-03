Delcy Rodríguez no Centro Português em momento histórico

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, chegou há pouco ao Centro Português de Caracas para participar no Fórum Empresarial Portugal-Venezuela 2026, que reúne empresários e representantes dos governos dos dois países. A presença está a ser assinalada como um momento histórico pela comunidade portuguesa, que destaca o carácter inédito da visita presidencial no mais recente ciclo de governação venezuelana.

O encontro decorre no Salão Nobre daquela instituição, numa iniciativa organizada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), com a participação do ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, e de representantes de mais de 30 empresas portuguesas. A chegada de Delcy Rodríguez acontece depois da reunião realizada na segunda-feira, no Palácio de Miraflores, onde a delegação portuguesa foi recebida pela presidente interina e por seis ministros venezuelanos.

Entre os representantes portugueses encontra-se Rui Abreu, chefe de gabinete do presidente do Governo Regional da Madeira, que considera existir uma mudança significativa na abertura do país ao investimento estrangeiro.

O antigo director regional das Comunidades considera que a missão empresarial portuguesa à Venezuela chegou "na hora certa" e poderá abrir oportunidades de negócio nos próximos anos. Integra a comitiva liderada pelo ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que participou esta terça-feira no Fórum Empresarial Portugal-Venezuela, no Centro Português de Caracas.

A Madeira integrou a missão a convite do Governo da República, atendendo à dimensão da comunidade madeirense naquele país. A comitiva inclui mais de 30 empresas portuguesas interessadas em oportunidades de investimento.

Na segunda-feira, o antigo director regional das Comunidades participou na reunião da delegação portuguesa com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, e seis ministros, no Palácio de Miraflores.

"A Venezuela tem vontade de fazer aqui uma cooperação efectiva com Portugal, mais do que nunca", assegurou, acrescentando que os empresários presentes partilham essa percepção.

"Acho que esta missão à Venezuela pode ter resultados nos próximos anos", sustentou, sem apontar contratos ou investimentos concretizados.

Rui Abreu destacou também Francisco Garcês, ministro venezuelano dos Transportes e Infra-estruturas, filho de pais com raízes na Ribeira Brava e na Ponta do Sol. Segundo o representante madeirense, o governante defendeu a recuperação e o aprofundamento das relações económicas com Portugal.