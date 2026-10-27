JPP pretende mais responsabilização do Governo Regional da questão das estradas

Luis Martins (JPP) diz que era de esperar a alteração do decreto legislativa que está em vigor. Mas não são introduzidos mecanismo claros de responsabilização do Governo Regional, por acidentes ou danos a terceiros, resultantes das infra-estrururas rodoviárias.

O JPP pretendia um diploma mais ambicioso e que deveria ir mais além.

O partido também pretende mecanismos mais célere e que não deixem os cidadãos anos à espera de decisões.

O partido não quer que o Governo continue a refugiar-se nos fenómenos naturais para fugir à sua responsabilidade.

Luís Martins também referiu a falta de trabalhadores, como os rocheiros, que deveriam ser 100 e são 6, afirmou.