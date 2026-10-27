Governo Regional renova apoio ao SANAS Madeira

O Governo Regional vai atribuir uma comparticipação financeira de 68 mil euros ao SANAS Madeira – Associação Madeirense para Socorro no Mar, destinada a assegurar o funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro (RESCO).

O apoio foi formalizado, esta terça-feira, através da assinatura de um contrato-programa entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e a associação, numa cerimónia presidida pela secretária regional Micaela Fonseca de Freitas.

O acordo pretende garantir a operacionalidade da rede de salvamento costeiro, assegurando a continuidade das actividades de vigilância, socorro e salvamento nas zonas costeiras da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do dispositivo regional de Protecção Civil.

Durante a cerimónia, Micaela Fonseca de Freitas destacou o papel desempenhado pelo SANAS Madeira nas operações de socorro, agradecendo a colaboração da associação e salientando a relação de proximidade e confiança estabelecida com a tutela.

Não podemos cingir o socorro à superfície terrestre, é preciso também alongar às águas e à costa, e para isso contamos com o SANAS Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil

Por sua vez, o presidente da direcção do SANAS Madeira, Frederico Rezende, valorizou a continuidade da colaboração e a integração da associação no sistema regional de Protecção Civil. "Sentimo-nos parte e temos orgulho nisso", declarou.

O contrato-programa entra em vigor na data da assinatura e mantém-se válido até 31 de Dezembro de 2026.