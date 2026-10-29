Gasolina desce 5,9 cêntimos na Madeira

A gasolina vai ficar 5,9 cêntimos mais barata na Madeira na próxima semana, passando a custar 1,961 euros por litro, conforme avançou a edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira. Em sentido contrário, os dois tipos de gasóleo registam aumentos de 1,2 cêntimos, apesar de uma nova intervenção fiscal do Governo Regional.

O gasóleo rodoviário passa a custar 2,125 euros por litro, enquanto o gasóleo colorido e marcado, utilizado nomeadamente na agricultura e nas pescas, sobe para 1,677 euros.

Esta é a quinta redução consecutiva do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicado aos dois tipos de gasóleo. Sem este ajustamento, o gasóleo rodoviário aumentaria 1,5 cêntimos e o colorido e marcado 1,4 cêntimos por litro.

Apesar das subidas, os combustíveis continuam mais baratos na Madeira do que no continente. A diferença é de 7,9 cêntimos por litro na gasolina, 6,4 cêntimos no gasóleo rodoviário e 16,2 cêntimos no gasóleo colorido e marcado.

A evolução dos preços continua condicionada pela instabilidade internacional e pelas dificuldades no abastecimento de produtos petrolíferos, particularmente devido à guerra no Médio Oriente.