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Homem assistido após acidente de trânsito

Foto Google Earth
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Um homem com 65 anos de idade foi hoje assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após sofrer acidente de viatura no Funchal.

O acidente, envolvendo outra viatura, deu-se perto das 8h00, na Rua de Santa Luzia. Foram mobilizados dois meios, uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.

O homem queixava-se de dores no ombro, mas não foi necessário o uso da viatura de desencarceramento, tendo este homem sido transportado para o Hospital.

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