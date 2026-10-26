Homem assistido após acidente de trânsito
Um homem com 65 anos de idade foi hoje assistido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, após sofrer acidente de viatura no Funchal.
O acidente, envolvendo outra viatura, deu-se perto das 8h00, na Rua de Santa Luzia. Foram mobilizados dois meios, uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.
O homem queixava-se de dores no ombro, mas não foi necessário o uso da viatura de desencarceramento, tendo este homem sido transportado para o Hospital.
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