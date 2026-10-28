Via rápida regista 40,5 mil veículos por dia até Setembro

A Via Rápida registou uma média diária de 40,5 mil veículos entre Janeiro e Setembro de 2026, enquanto nas Vias Expresso circularam, em média, 8,2 mil veículos por dia. Os dados da Direcção Regional de Estradas (DRE), divulgados esta quarta-feira, revelam aumentos homólogos de 1,4% e 2,1%, respectivamente, face ao mesmo período de 2025.

No balanço dos primeiros nove meses do ano, a contagem de tráfego rodoviário cresceu 1,4% na Via Rápida e 2,6% nas Vias Expresso. A evolução foi impulsionada sobretudo pelos veículos ligeiros, cujo tráfego aumentou 1,4% e 2,6%, respectivamente. Também a circulação de veículos pesados registou subidas, de 1,8% na Via Rápida e de 2,1% nas Vias Expresso.

Os veículos pesados representam, contudo, apenas 2,2% do tráfego total na Via Rápida e 2% nas Vias Expresso, pelo que a sua influência na evolução global é reduzida.

A análise ao terceiro trimestre evidencia, por outro lado, um abrandamento do crescimento. Entre Julho e Setembro, o tráfego médio ponderado manteve-se estável na Via Rápida, enquanto nas Vias Expresso aumentou 0,7% em termos homólogos.

Estes resultados contrastam com o segundo trimestre, quando o indicador tinha crescido 1,7% na Via Rápida e 2,6% nas Vias Expresso, sinalizando uma perda de dinamismo na circulação rodoviária nas duas redes concessionadas.