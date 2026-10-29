Produção de electricidade na Madeira cresce 4,9% até Setembro

A produção de energia eléctrica na Região Autónoma da Madeira aumentou 4,9% nos primeiros nove meses de 2026, face ao período homólogo, totalizando cerca de 757,7 GWh, segundo os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgados hoje, com base na informação da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM).

Entre Janeiro e Setembro, as fontes fotovoltaica, eólica, hídrica e térmica registaram aumentos de produção de 13,9%, 6,1%, 4,5% e 4,4%, respectivamente. Em sentido contrário, a electricidade produzida a partir de resíduos sólidos urbanos diminuiu 0,4%.

Apesar do crescimento das fontes renováveis, a produção térmica continua a representar a maior fatia da electricidade emitida na Região. Ainda assim, o seu peso recuou de 62,4% nos primeiros nove meses de 2025 para 62,1% no mesmo período deste ano. Consequentemente, a quota das energias renováveis subiu de 37,6% para 37,9%.

O gás natural ganhou expressão no conjunto das fontes de produção, representando 20,5% da electricidade emitida até Setembro, contra 19,1% no período homólogo. A produção de electricidade a partir deste combustível aumentou 12,3%.

Considerando apenas o 3.º trimestre de 2026, a emissão de energia eléctrica atingiu 268,9 GWh, mais 5,5% do que no mesmo trimestre do ano passado.