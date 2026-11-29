O movimento islamita palestiniano Hamas condenou hoje as declarações de Mansur Abbas, líder do partido árabe israelita Raam, que o classificou como um "movimento terrorista" numa entrevista ao canal israelita Channel 12.

O Hamas "rejeita e condena as declarações de Mansur Abbas, presidente do Raam (acrónimo que significa Lista Árabe Unida), nas quais classificou o Hamas e as fações palestinianas como 'movimentos terroristas'", afirmou o grupo num comunicado.

Tais declarações "inscrevem-se na continuidade das tentativas da ocupação [israelita], de criminalizar a luta do nosso povo e a sua resistência legítima", acrescentou o movimento palestiniano, cujos ataques terroristas sem precedentes perpetrados a 07 de outubro de 2023, em território israelita desencadeou, horas depois, a guerra na Faixa de Gaza.

Abbas reconheceu no sábado como organização terrorista o Hamas, uma das condições exigidas pelo líder da oposição de Israel, Gadi Eisenkot -- mandatado para formar Governo, após as eleições legislativas do final de outubro -, para incluir partidos árabes no seu projeto de Governo.

"O Hamas é uma organização terrorista. Não vê que está aí escrito? É isso, fim da história", declarou Abbas na entrevista televisiva, referindo-se a um projeto de lei coapresentado pelo seu partido, propondo a criação de uma comissão de inquérito independente para investigar as falhas de segurança que permitiram que o ataque do Hamas ocorresse. O texto classifica o Hamas como "movimento terrorista".

O líder do Raam afiançou que essa questão "está resolvida há muito tempo", recordando que o seu partido condenou os atos do movimento islamita palestiniano, classificando-os como terrorismo, embora tenha admitido que, até agora, tinha evitado emitir uma declaração explícita sobre a organização.

O dirigente partidário árabe israelita explicou que as suas reservas não se prendiam com as ações do Hamas, mas com as consequências políticas e pessoais de uma declaração desse tipo, bem como com o receio de que as suas palavras pudessem ser interpretadas como apoio a uma ofensiva indiscriminada de Israel contra a população palestiniana.

A declaração de Mansur Abbas cumpre um dos quatro princípios definidos por Eisenkot para a inclusão de deputados árabes num Governo por si liderado: reconhecer o Hamas como organização terrorista e comprometer-se a desmantelar o seu poder militar e governativo na Faixa de Gaza.

Os outros requisitos são: reconhecer Israel como um Estado judaico, democrático, liberal e igualitário; comprometer-se com os valores da sua Declaração de Independência; e instituir o serviço militar obrigatório para todos os cidadãos do país.

"És um mentiroso e sempre serás! É curioso que só agora, pouco antes de assumires um cargo no Governo, te lembres de que estes monstros nos violaram, assassinaram e massacraram", escreveu no X o líder ultranacionalista e colono do partido Poder Judeu, Itamar Ben Gvir, após a transmissão da entrevista televisiva.

O primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, já tinha atacado Mansur Abbas na sexta-feira, quando foi anunciada a entrevista, acusando-o de manter um discurso diferente em hebraico e em árabe e de defender, nesta última língua, uma agenda "favorável ao terrorismo".

Eisenkot mantém abertas as negociações tanto com os partidos árabes como com o Likud, de Netanyahu.

O seu partido, Yashar! (Íntegro!), já assinou acordos de coligação com Os Democratas, a formação de esquerda de Yair Golan, e Israel Beitenu, o partido do ultranacionalista Avigdor Lieberman.

Enquanto Os Democratas defendem a formação de um Governo com o apoio dos partidos árabes (compostos maioritariamente por membros e eleitores palestinianos com cidadania israelita), o Israel Beitenu opõe-se firmemente a tal solução.

Os partidos da coligação liderada por Eisenkot somam 48 lugares, e os partidos árabes (a Lista Conjunta e o Raam), têm 19, sendo a maioria no parlamento de Israel, que tem 120 lugares, alcançada com 61 mandatos.

Se não recorrer ao apoio árabe, como defende Lieberman, a coligação de Eisenkot terá de procurar obter o apoio dos partidos ultraortodoxos, que detêm 13 lugares, para evitar uma aliança com o Likud, de Netanyahu.