O líder do partido árabe israelita Raam, Mansur Abbas, reconheceu hoje como organização terrorista o movimento islamita palestiniano Hamas, uma das condições exigidas pelo líder da oposição, Gadi Eisenkot, para incluir partidos árabes no seu projeto de Governo.

"O Hamas é uma organização terrorista. Não vê que está ali escrito? É isso, fim da história", declarou Abbas numa entrevista concedida ao Canal 12 da televisão israelita, na qual se referiu a um projeto de lei que tinha assinado e aprovado, juntamente com outros deputados.

O líder do Raam afiançou que essa questão "está resolvida há muito tempo", recordando que o seu partido condenou os atos do Hamas, classificando-os como terrorismo, embora tenha reconhecido que, até então, tinha evitado emitir uma declaração explícita sobre a organização.

Abbas explicou que as suas reservas não se relacionavam com as ações do Hamas, mas com as consequências políticas e pessoais de uma declaração desse tipo, bem como com o receio de que as suas palavras pudessem ser interpretadas como apoio a uma ofensiva indiscriminada contra a população palestiniana.

A declaração do dirigente partidário árabe israelita cumpre um dos quatro princípios definidos por Eisenkot para a inclusão de deputados árabes num Governo por si liderado: reconhecer o Hamas como organização terrorista e comprometer-se a desmantelar o seu poder militar e governativo na Faixa de Gaza.

Os outros requisitos são: reconhecer Israel como um Estado judaico, democrático, liberal e igualitário; comprometer-se com os valores da sua Declaração de Independência; e instituir o serviço militar obrigatório para todos os cidadãos do país.

"És um mentiroso e sempre o serás! É curioso que só agora, pouco antes de assumires um cargo no Governo, te lembres que estes monstros nos violaram, assassinaram e massacraram", escreveu no X o líder ultranacionalista e colono do partido Poder Judeu, Itamar Ben Gvir, após a transmissão da entrevista televisiva.

O primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, já tinha atacado Abbas na sexta-feira, quando foi anunciada a entrevista, acusando-o de manter um discurso diferente em hebraico e em árabe e de defender, nesta última língua, uma agenda "favorável ao terrorismo".

Eisenkot mantém abertas as negociações tanto com os partidos árabes como com o Likud, de Netanyahu.

Hoje, o primeiro-ministro em exercício ofereceu-lhe o cargo de chefe do Governo num eventual executivo de unidade nacional, ao passo que ele próprio atuaria inicialmente como primeiro-ministro paralelo. Ambos planeiam reunir-se no domingo para negociar um possível acordo.

Entretanto, o partido Yashar! (Íntegro!), de Gadi Eisenkot, assinou acordos de coligação com Os Democratas, a formação de esquerda de Yair Golan, e Israel Beitenu, o partido do ultranacionalista Avigdor Lieberman.

Enquanto Os Democratas defendem a formação de um Governo com o apoio dos partidos árabes (compostos maioritariamente por membros e eleitores palestinianos com cidadania israelita), o Israel Beitenu opõe-se firmemente a tal solução.

Os partidos da coligação liderada por Eisenkot somam 48 lugares, e os partidos árabes (a Lista Conjunta e o Raam), têm 19, sendo a maioria no parlamento de Israel, que tem 120 lugares, alcançada com 61 mandatos.

Se não recorrer ao apoio árabe, como defende Lieberman, a coligação de Eisenkot terá de procurar obter o apoio dos partidos ultraortodoxos, que detêm 13 lugares, para evitar uma aliança com o Likud, de Netanyahu.