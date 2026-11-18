O grupo islamita palestiniano Hamas condenou hoje a incursão militar de Israel no centro de Gaza, dentro da denominada "linha amarela", classificando a manobra uma "violação flagrante" do acordo de cessar-fogo e pedindo aos mediadores internacionais que intervenham.

A "linha amarela" é uma demarcação militar que divide a Faixa de Gaza em duas zonas desde a implementação do acordo de cessar-fogo, que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, tendo a população palestiniana ficado sobretudo concentrada, e sob controlo do Hamas, do lado ocidental (cerca de 47% do enclave) e Israel com o controlo militar do lado oriental (cerca de 53%).

Em comunicado, o Hamas afirmou que veículos militares israelitas avançaram para oeste da demarcação e que o exército ordenou a retirada de civis no norte e leste do campo de refugiados de Nuseirat, no centro do enclave, sob ameaça de bombardeamento.

O grupo extremista palestiniano descreveu as ordens de evacuação como um "crime contra civis" e afirmou que obrigar milhares de pessoas a abandonar as suas casas constitui uma violação do direito internacional humanitário.

O exército israelita também noticiou a operação, mas argumentou que o objetivo é "eliminar as ameaças", referindo-se às infraestruturas que atribui ao Hamas na zona.

O Hamas acusou o Governo do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, de violar as suas obrigações referentes ao cessar-fogo e de recorrer a uma nova escalada militar que, segundo o movimento, irá agravar a crise humanitária para os cerca de dois milhões de habitantes de Gaza.

O movimento islamita condenou ainda uma recente declaração do chamado Conselho da Paz --- órgão patrocinado pela administração norte-americana de Donald Trump para monitorizar o cessar-fogo ---, argumentando que equipara a ação militar israelita ao sofrimento da população palestiniana e ignora o contexto de ocupação e do bloqueio.

Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deveria retirar de forma faseada do lado da Faixa de Gaza que estava a controlar, mas as forças armadas israelitas deslocaram os blocos utilizados para marcar esta linha, de modo a ganhar território, e estabeleceram uma segunda demarcação, conhecida como "linha laranja", que estende a sua área de influência algumas centenas de metros além da "linha amarela".

No total, apenas cerca de 35% do território de Gaza está disponível sem restrições de acesso à sua população, quase totalmente deslocada nessa zona.