Os avançados Samu e William Gomes regressam hoje ao 'onze' do FC Porto para o clássico da 12.ª jornada da I Liga de futebol, frente a um Sporting que volta a apostar em Ba e Zalazar de início.

Em relação aos jogos da Liga dos Campeões, disputados a meio da semana, Francesco Farioli, pelo FC Porto, e Paulo Fonseca, pelo Sporting, pouco mexem nos 'onzes' apresentados, respetivamente, diante do Feyenoord (vitória por 1-0) e do Manchester United (empate 2-2).

Com 33 pontos na liderança, face aos 11 triunfos em outras tantas rondas na prova, o campeão nacional conta com Diogo Costa na baliza e uma defesa formada por Alberto Costa e Zaidu nos corredores laterais e a dupla polaca Kiwior e Bednarek no eixo central.

No 'miolo', as opções do técnico italiano recaíram em Pablo Rosario, que contará com o apoio de Victor Froholdt e Gabri Veiga, enquanto Pepê e William Gomes, de regresso à titularidade após a lesão sofrida na vitória diante do Marítimo (2-1), na quinta jornada do campeonato, atuam nos corredores laterais, em apoio direto a Samu, o elemento mais adiantado da equipa.

O Sporting, que vai procurar no Estádio do Dragão preservar as hipóteses de chegar ao título e evitar ficar já a 12 pontos do líder, muda somente um elemento na defesa, com a troca de Eduardo Quaresma por Ibrahima Ba.

O senegalês vai formar dupla com Gonçalo Inácio no centro da defesa, que contará ainda com os habituais Fresneda e Maxi Araújo nos corredores laterais.

De regresso ao reduto portista 12 anos depois de ter orientado os 'azuis e brancos', o agora técnico do Sporting, Paulo Fonseca, mantém a baliza entregue a Kaique Pereira, elegendo Altimira e Silas Anderson como os elementos mais defensivos do meio-campo, atrás de Catamo, pela direita, Doumbia, pelo centro, e a novidade Zalazar sobre a esquerda, em apoio a Luis Suárez.

O jogo de cartaz da ronda 12 da I Liga, que será arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga, tem início às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto.