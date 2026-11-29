São Vicente será palco, no próximo dia 1 de Dezembro, terça-feira, entre as 15h00 e as 18h00, da primeira Mostra de Estátuas Vivas Madeirenses, uma iniciativa integrada nas festividades de Natal do concelho e que pretende valorizar o património cultural, histórico e tradicional do arquipélago da Madeira.

Organizada pela Associação Teatro Bolo do Caco, esta primeira edição reúne cinco estátuas vivas inspiradas na identidade madeirense, numa iniciativa inédita na Região, dedicada à representação de figuras, tradições e elementos marcantes da história e do folclore regional.

A mostra contará com as personagens 'A Bordadeira', 'O Velhão Feliz', 'Saloia Madeirense', 'Cana-de-Açúcar e São João Batista'. Esta última será apresentada pela primeira vez na ilha da Madeira, tendo sido anteriormente exibida apenas no Porto Santo.

Para além da contemplação das estátuas, os visitantes terão oportunidade de participar em visitas guiadas gratuitas, conduzidas pelo ator e investigador Xavier Miguel, que permitirão conhecer melhor as personagens, as suas referências históricas e culturais e o processo criativo associado a cada representação. As visitas decorrerão às 15h15, 16h15 e 17h15, sem necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa surge na sequência de um ano particularmente marcante para a Associação, que levou o seu trabalho a cinco países, estreou duas produções teatrais, criou duas novas animações circenses e apresentou três novas estátuas vivas madeirenses.

Com esta primeira Mostra de Estátuas Vivas Madeirenses, a Associação encerra o ano de 2026 com um projecto que reforça um dos seus principais objectivos, nomeadamente preservar, valorizar e divulgar a identidade cultural madeirense através das artes performativas.

A organização convida todas as famílias e visitantes a descobrir esta experiência artística e cultural, em centro de São Vicente.

A entrada e a participação nas visitas guiadas são gratuitas. Para mais informações, os interessados poderão contactar Cristiana Nunes, responsável e principal autora do projecto, através do contacto telefónico 927 150 390.