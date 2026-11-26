Entre prendas de última hora e descontos aliciantes, é complicado gerir as contas na época da Festa. Neste ‘Explicador’ partilhamos algumas dicas para poupar, comprar em segurança e evitar a ressaca financeira no pós-Natal.

Das pechinchas aos presentes de última hora, a época de compras festivas está repleta de oportunidades para poupar — e de muitas tentações para gastar em excesso. Com promoções a surgir nas redes sociais, em sites pouco conhecidos e em lojas internacionais, saber quando gastar, onde comprar e como pagar é mais importante do que nunca.

Em primeiro lugar, é importante definir, o quanto antes, um orçamento para esta época do ano. Fazer o cálculo de quanto é possível gastar confortavelmente ainda antes de iniciar as compras. Devem ser alocados valores não apenas a presentes, mas também a alimentação, viagens (a ser o caso) e eventos festivos, como por exemplo festas de passagem do ano.

Idealmente, o dinheiro definido para o budget natalício deve ser colocado numa conta separada, ou numa ferramenta de gestão orçamental, para que esteja bem definido que dinheiro se destina a quê, e para que esse gasto com as festas não tenha impacto nas finanças regulares do dia-a-dia. Ao acompanhar os gastos com regularidade, os pequenos extras não se transformam numa bola de neve.

É, também, importante resistir à pressa e ao impulso. Um bom desconto só é realmente 'bom' caso o artigo em questão seja necessário, em contrário torna-se somente uma despesa extra. Durante as épocas de promoção, como aquela que nos encontrarmos associada à ‘Black Friday’ e depois à ‘Cyber Monday’, é importante guardar algum tempo para comparar e analisar preços entre as diferentes lojas e, sobretudo, tendo em conta os preços originais dos artigos, para confirmar se o anunciado desconto realmente vale a pena.

Numa altura em que, cada vez mais, as compras são realizadas através de plataformas digitais, convém também ter em atenção os locais (no caso, os sítios da Internet) onde são realizadas as compras. É preciso ter cuidado com sites desconhecidos e garantir que são fidedignos. O HTTPS apenas encripta a ligação entre o navegador e o servidor, sendo que muitos sites de phishing e fraude usam HTTPS para passar uma falsa sensação de segurança.

Para avaliar se um site é confiável devemos confirmar o endereço (URL), procurar erros de escrita ou domínios parecidos com marcas conhecidas. Podemos, também, ver a idade do domínio (sites criados há pouco tempo exigem mais atenção), procurar opiniões e queixas de outros utilizadores em sites externos, e analisar o conteúdo de pagamento. Desconfiar sempre de erros de escrita e de meios de pagamento pouco transparentes.

Assim, antes de introduzir os dados de pagamento, o utilizador deve consultar avaliações independentes, verificar atentamente o endereço do site e desconfiar de ofertas que pareçam boas demais para ser verdade. Cuidado especial com promoções divulgadas nas redes sociais, e também com encomendas feitas a empresas fora de Portugal.

Comprar internacionalmente oferece mais opções, mas portes de envio, taxas alfandegárias, IVA de importação e comissões de conversão de moeda podem rapidamente anular a poupança. É importante confirmar o preço total antes de concluir a compra, incluindo eventuais encargos na entrega, e compare taxas de câmbio e comissões. Os portes de envio são especialmente preponderantes para os residentes das ilhas, quando, por vezes, se multiplicam.

Não só nesta altura do ano, mas sempre, atenção às definições de segurança das contas pessoais. Algumas precauções simples, como por exemplo o login a dois factores (2FA), podem ajudar a manter os activos e os dados pessoais mais seguros. Os dados dos cartões devem estar bem protegidos, evitando partilhar os dados do principal cartão bancário com todas as lojas online. Os cartões virtuais descartáveis são uma boa alternativa, oferecendo uma camada extra de protecção. Seja qual for o método escolhido, deve ser sempre confirmado o montante e o destinatário antes de aprovar o pagamento.