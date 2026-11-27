O grupo parlamentar do CHEGA apresentou, na Assembleia da República, um voto de louvor pelo centenário dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, visando o reconhecimento nacional de um século de dedicação ao socorro e à protecção de pessoas e bens.

O deputado madeirense Francisco Gomes considera que a efeméride constitui um momento de justiça e reconhecimento público para com todos aqueles que fizeram do serviço ao próximo uma missão de vida.

“A Madeira e Portugal têm uma profunda dívida de gratidão para com estes homens e mulheres”, afirma o parlamentar, recordando a intervenção da corporação em incêndios, intempéries e catástrofes naturais.

Francisco Gomes defende ainda que o reconhecimento público deve ser acompanhado pela efectiva valorização profissional dos bombeiros e pela melhoria das condições em que exercem as suas funções.

“Não basta homenagear os bombeiros nas cerimónias oficiais ou recordar a sua importância nos momentos de tragédia”, sustenta o deputado.